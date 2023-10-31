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Resmi İlanlar T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-10-31 00:01:00 -

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/794 Esas
Konu: İlan tutanağı

25/05/2023
 
İLAN TUTANAĞI

Davacı , HACI TAŞKIRAN ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahalleside kain;

Davacı Hacı Taşkıran tarafından tescile konu edilen (A) harfi ile gösterilen Doğusunda; Yusuf Taşkıran'a ait bahçe, Batısında; Kısmen Ali İhsan Paksoy'a ait bahçe ve kısmende Yakup Taşkıran'a ait bahçe, Güneyinde: Kısmen Arif Bağcı'ya ait bahçe ve kısmen de Yakup Taşkıran'a ait bahçe, Kuzeyinde ;Türkoğlu -Uzunsöğüt Mahallesi yolu ile çevrili toplamda 3505,50 m² taşınmazın 52225466196 T.C. Kimlik nolu HACI TAŞKIRAN adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01920374