T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/794 Esas

Konu: İlan tutanağı



25/05/2023

İLAN TUTANAĞI



Davacı , HACI TAŞKIRAN ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;



Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahalleside kain;

Davacı Hacı Taşkıran tarafından tescile konu edilen (A) harfi ile gösterilen Doğusunda; Yusuf Taşkıran'a ait bahçe, Batısında; Kısmen Ali İhsan Paksoy'a ait bahçe ve kısmende Yakup Taşkıran'a ait bahçe, Güneyinde: Kısmen Arif Bağcı'ya ait bahçe ve kısmen de Yakup Taşkıran'a ait bahçe, Kuzeyinde ;Türkoğlu -Uzunsöğüt Mahallesi yolu ile çevrili toplamda 3505,50 m² taşınmazın 52225466196 T.C. Kimlik nolu HACI TAŞKIRAN adına tescili istenilmektedir.



Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01920374