T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sayı :2025/79 Esas
10.02.2026
Konu : İLAN TUTANAĞI
İLAN TUTANAĞI
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt mahallesi doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan A harfi ile gösterilen 2420,60 m² ve B harfi ile gösterilen 441,86 m² lik taşınmazların 54868378054 T.C. Nolu davacı MAZHAR PAKSOY adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.
Basın No: ILN02413146