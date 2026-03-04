  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/79 Esas
10.02.2026
Konu : İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt mahallesi doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan A harfi ile gösterilen 2420,60 m² ve B harfi ile gösterilen 441,86 m² lik taşınmazların 54868378054 T.C. Nolu davacı MAZHAR PAKSOY adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02413146