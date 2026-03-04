T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/52 Esas

27.11.2025

Konu : İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Sarılar mahallesi A harfi ile gösterilen doğusu, batısı ve güneyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, kuzeyi yol olan toplam 1001,05 m² olan taşınmazın 17969607768 T.C. Nolu davacı HURŞİDE AKILLI adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

