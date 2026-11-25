T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/42 Esas
14.09.2026
Konu : ilan tutanağı
İLAN TUTANAĞI
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Sarılar mahallesi A harfi ile gösterilen539,90 m² 'lik yerin doğusu ve batısı ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, kuzeyi yol ve güneyi dere taşınmazın 16406659704 T.C. Nolu davacı AHMET ORÇAN adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02602213