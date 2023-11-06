T.C. TURHAL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2021/1162

DAHİLİ DAVALI :SELDA DEMİR - 26914917920



DAHİLİ DAVALI : FUNDA DEMİR - 26929917410



Davacı vekili tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında; dahili davalılar Selda Demir ve Funda Demir'in bilinen adresine duruşma gün ve saatini bildirir dava dilekçesi, tensip zaptı ve dahili dava dilekçesi ekli yurt dışı tebligatı çıkarılmış olup, adresinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tokat ili, Turhal ilçesi, Varvara Mahallesi, 154 ada - 3 parselde kayıtlı 811,00 m2 büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmaz üzerinde davacı müvekkil ve davalılar arasında paylı mülkiyet bulunduğunu, söz konusu taşınmazda ortak sayısının fazla olması nedeniyle davacı müvekkil herhangi bir faaliyette bulunamadıklarını, bahse konu taşınmazın paylaşımı ve kullanımı hususunda tarafların anlaşmaya varamadıklarını, bu nedenle rızaen taksim mümkün olmadığını,taşınmazın yüzölçümü, hisse ve hissedar sayısı bakımından da aynen taksimi mümkün olmadığından satış suretiyle ortaklığın giderilmesi için işbu davayı açmak zarureti hasıl olduğunu belirterek Tokat ili, Turhal ilçesi, Varvara Mahallesi, 154 ada - 3 parselde kayıtlı 811,00 m2 büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazın satış yoluyla ortaklığın giderilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



6100 Sayılı HMK'nın 317 ve 129.maddelere göre dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde; bir örneği davetiyeye ekli olarak gönderilen TENSİP TUTANAĞINDA yer alan ara kararlar dikkate alınarak davaya cevap verebileceğiniz ve duruşma günü olan 10/01/2024 günü saat:10.20'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ihtar olunur.

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Basın No: ILN01923414