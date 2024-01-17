T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/710 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 105

PARSEL NO : 73

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 285,09 m2

ADA NO : 105

PARSEL NO : 75

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 710,10 m2

ADA NO : 105

PARSEL NO : 77

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 936,88 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖMER TEKELİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü, 105 ada, 79 parselde kain,1.102,56 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü, 105 ada, 81 parselde kain, 2.079,76 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının ve Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü, 105 ada, 83 parselde kain, 3.904,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma planının TCK:3, TCK:4 ve TCK:5 sıra numarasıyla yol yapılmak suretiyle kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/710 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-Kamulaştırma bedeli kamu bankalarından birine açtırılacak hesaba yatırılacaktır.

2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2023

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Basın No: ILN01967758