T.C. TURHAL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya No : 2026/551

SANIK :DAVUT ELBİR-Tahir ve Meryem oğlu, 20/05/1996 Mersin doğumlu, Karşıyaka Mahallesi 2024 Sokak No:8 Tatvan/Bitlis adresinde oturur. TC Kimlik No:39580474628

Turhal 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/551 Esas, 2026/322 Karar Sayılı ve 21/08/2026 tarihli kararı ile;

Sanık Davut Elbir hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan GÖREVSİZLİĞİNE, Dair, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Turhal 1. Asliye Ceza Mahkemesine veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz edilebileceğine ilişkin sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanık Davut Elbir'e gerekçeli karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, işbu ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29.maddeleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. 09/10/2026

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Basın No: ILN02568112