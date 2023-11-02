T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN



DOSYA NO:2021/24 TEREKE

Güldede Mah.Aksu Sokak, No:34/1 Ahmetli/MANİSA adresinde mukim 66256033674 TC.Kimlik nolu CÜMALİ YARICI’NIN terekesinin TURGUTLU Sulh Hkuk Sulh Hukuk Mahkemesinin, 11/03/2019 Tarih ve 2020/761 Esas,2021/504 Karar sayılı kararları ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.



Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıdını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği

Keyfiyet; İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur

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Basın No: ILN01921803