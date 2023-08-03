T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
2023-08-03 00:06:00 -
T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
Sayı :2019/41 Tereke
01/08/2023
01/08/2023
TASFİYENİN TATİLİ İLANI
Altay Mah. Şehitler Yolu Cad.No:104 İçkapı No:2 Turgutlu/Manisa adresinde mukim, 47725567586 TCK. Nolu SÜLEYMAN UĞURLU’nun tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.
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Basın No: ILN01870793