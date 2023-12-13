T.C. TURGUTLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/24 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :Özellikleri :Manisa İl, Ahmetli İlçe, AHMETLİ Mahalle, 274 Parsel, , 7.250 m2 yüzölçümü,Parsel işlenebilir, killi-tınlı bir toprak yapısına ve orta derinlikte profile sahiptir. Su tutma kapasitesi orta, orta geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan bir arazidir. Parselin % 2-3 ortalama eğime sahiptir. Çevresinde bulunan taşınmazlar tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Arazi Ahmetli ilçe merkezine kuş uçumu mesafe ile 1,66 km ve İzmir-Ankara Karayoluna 902,00 metre, en yakın yerleşim yerine 630,00 metre mesafededir.



İmar Durumu :imar planı dışında kalmakta olup tarım arazisi durumundadır



Kıymeti : 2.356.250,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Manisa İli, Ahmetli İlçesi Mera mevkii 276 parsel 5.700,00M2 büyüklüğünde bağ vasfı ile kayıtlı, 5.700 m2 yüzölçümü, Parsel işlenebilir, killi-tınlı bir toprak yapısına ve orta derinlikte profile sahiptir. Su tutma kapasitesi orta, orta geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan bir arazidir. Parselin % 2-3 ortalama eğime sahiptir. Çevresinde bulunan taşınmazlar tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Arazi Ahmetli ilçe merkezine kuş uçumu mesafe ile 1,60 km ve İzmir-Ankara Karayoluna 930,00 metre, en yakın yerleşim yerine 515,00 metre mesafededir. Parselin fiili kullanımının kapama yüksek sistem bağ olduğu,omcaların 15-20 yaşlarında olduğu, bağın rutin bakımlarının yapıldığı, tam verim çağında olduğu, parselin DSİ ait kanalet bölgesinde bulunduğu ve salma sulama yöntemi ile sulandığı görülmüştür.



İmar Durumu : İmar planı dışında kalmakta olup tarım arazisi durumundadır.



Kıymeti : 1.852.500,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:15

06/12/2023



(İİK m.114 ve m.126)



(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01950116