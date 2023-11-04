T.C. TURGUTLU İCRA CEZA MAHKEMESİ
2023-11-04 00:01:00 -
T.C. TURGUTLU İCRA CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
Esas No : 2023/70
Sanık : Fatih SAYGILI
Adresinize çıkarılan duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da netice alınamadığından şikayet dilekçesi ekli duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
T. İş Bankasına ait 2003798 seri nolu, 01.06.2023 keşide tarihli, 78.662,00 TL bedelli çekin 01.06.2023 tarihinde karşılıksız çıktığından bahisle şikayetçi olunmuştur.
Duruşma Gün ve Saati: 14.12.2023 - 10.50'de Turgutlu İcra Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız CMK 145 ve 253, İİK 349 md gereğince belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01923556