T.C. TURGUTLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2026/147 Esas

02/07/2026



Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu; Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 10. Mıntıka Mahallesi, 142 ada 21 parsel sayılı taşınmaz hissedaı olduğu bildirilen 'İsmail (Ahmet oğlu)" isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/913 Esas - 2015/1173 Karar sayılı, 25/11/2015 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Mal Müdürünün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, ''smail (Ahmet oğlu)" isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2026/147 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen 'İsmail (Ahmet oğlu)" isimli kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 02.07.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02503542