T.C. TURGUTLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/247 Esas

10.12.2025

Konu : Gaiplik İlanı

Dava konusu; Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 10. Mıntıka Mahallesi, 148 ada 34 parsel sayılı taşınmaz hissedarları olduğu bildirilen ''Ali kızı Emine" hakkında Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.11.2025 tarihli 2015/915 Esas ve 2015/1175 sayılı kararı ve "Hüsni (Ayşe Torunu)" hakkında Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.11.2015 tarih ve 2015/914 Esas ve 2015/1174 sayılı kararı ile isimli kişilerin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile 3561 sayılı yasa gereği Mal Müdürünün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, ''Ali kızı Emine ve Hüsni (Ayşe Torunu)" isimli kişileri tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2025/247 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen ''Ali kızı Emine ve Hüsni (Ayşe Torunu)" isimli kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 10.12.2025

