T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
TASFİYE MEMURLUĞU
Sayı :2024/21 Tereke
10.06.2026
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN
Aşağı Bozkır Mah. Aşağı bozkır Cad.No:47 Turgutlu/MANİSA adresinde mukim 20774051602TCK.Nolu HALİL DURSUN AKÇALI’nın terekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin, 21/07/2022 Tarih ve 2022/1303 Esas,2022/1475 Karar sayılı kararları ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.
Alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.(İİK.218 md)
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Basın No: ILN02489281