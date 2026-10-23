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Resmi İlanlar T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2026/32 TEREKE SATIŞ

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE
BASİT TASFİYEYE DAİR İLAN

Turgutlu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/09/2026 tarih ve 2026/855 E. 2026/1447 K. sayılı ilamı ile Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve Turgutlu 2. Sulh Huk.Mah.2026/32 Tereke sayılı dosyası ile tasfiye işlemlerine başlanılmıştır.

MİRAS BIRAKAN: Ömer ŞEN – 21527414668 TC. nolu

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. Terekenin tasfiyesi Basit Tasfiye Usulü ile yapılacağından, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri İİK. 166. Ve 218. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 21/10/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02576467