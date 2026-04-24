T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

Sayı : 2026/11 Tereke

20.04.2026

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

31364112764 TC.Kimlik nolu MUSTAFA ÖZSEMERCİ’nin terekesinin; Manisa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/11/2022 Tarih ve 2021/347Esas, 2022/451Karar sayılı kararı ile murisin terekesinin hükmen reddine karar verilmiş olup, Turgutlu 2.Sulh Hukuk mahkemesinin 07/04//2026 Tarih ve 2026/11 Tereke sayılı tansip tutanağı ile tasfiyesinin yapılmasına karar verildiği, memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verildiğinden, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği, İİK.nun 166. ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.

