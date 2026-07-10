T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/158 Esas
MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Manisa İli Turgutlu İlçesi Turgutlar mahallesi 247 ada 3 parsel sayılı taşınmazda malik olduğu bildirilen Hatice: Raşit Karısı isimli kişinin sağ olup olmadıklarının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/06/2016 tarihli 2016/282 Esas, 2016/912 Karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Hatice: Raşit Karısı isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2026/158 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Hatice: Raşit Karısı isimli kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02506585