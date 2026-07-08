T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/35 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Yayla Mahallesi, 3086 Ada, 20 Parsel Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 426,94 m2

İmar Durumu : 02/06/2026 tarihli cevabi yazı ile "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa BBMK ile onaylanan, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde blok nizam ikiz notasyonlu 3 katlı konut alanında kalmaktadır. TAKS: 0.40, emsal (KAKS) değeri 1.20 olup yapı yaklaşma mesafeleri; ön bahçeden 5.00 metre, yan bahçeden 3.00 metre olarak görülmektedir. ... yapı ruhsat belgesi bulunmadığı ... " şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:14

03/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02505194