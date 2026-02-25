T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/59 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Ahmetli Mahallesi, 184 Ada, 5 Parsel

Adresi : Barbaros Mahallesi, Fatih Caddesi, No:4 - Ahmetli / MANİSA

Yüzölçümü : 364,00 m2

İmar Durumu :Ahmetli Belediyesinin E-18161225-000-14854 sayılı cevabi yazısı ile "...Uygulama İmar Planına göre taşınmazın (yaklaşık 262,00m?) yolaterki olduğu görülmektedir. İmar Planına göre yolaterk işlemi yapıldıktan sonra kalan (yaklaşık 102,00m?) alan yapılaşma koşullarını sağlamadığından 184 Ada 6 Parsel ile şuyulu olduğu görülmektedir..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 6.900.000,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02408227