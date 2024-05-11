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Resmi İlanlar T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-11 00:00:00 -

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2024/132-134-136-138-140-148-140-150-152-154-156-158-160-164-166-170-172-174-176-178-180-182-186-188-190-192-194-196-198-200-202-204-206-208-210-212-214-216-218-220-222

KAMULAŞTIRMA İLANI

           Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;

           Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;

            Açılacak iş bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

            Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 22/04/2024

Dosya NoİlİlçeMahalleAdaParselKam. AlanMalikler
2024/132 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 9 127,64 Ahmet Hamdi Özçiftçi
2024/134 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 30 335,38 1-Döne Özçiftçi
2-Ahmet Doğru
2024/136 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 73 192,87 Emrullah Özçiftçi
2024/138 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 78 35,44 Emrullah Özçiftçi
2024/140 Manisa Turgutlu Akçapınar 109 3 248,34 Ali Rıza Can
2024/148 Manisa Turgutlu Akçapınar 109 6 367,75 İlyas Demir
2024/150 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 8 328,13 Ali Erden
2024/152 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 12 476,97 Ahmet Doğru
2024/154 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 16 70,32 Ahmet Doğru
2024/156 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 38 550,73 Yeliz Çolakoğlu
2024/158 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 26 557,68 İlyas Demir
2024/160 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 25 380,55 Hamza Yunus Yılmaz
2024/164 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 31 328,36 Süleyman Türk
2024/166 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 34 321,89 Hatice Türk
2024/170 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 18 295,61 1-Arife Türk
2-Metehan Türk
3-Yiğit Türk
2024/172 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 76 401,25 Ahmet Türk
2024/174 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 24 1008,67 Veli Erden
2024/176 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 31 908,71 1- İbrahim Ethem Özcan
2-Ahmet Hamdi Özçiftçi
2024/178 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 54 279,04 Recep Tanrıkulu
2024/180 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 33 205,93 Durmuş Erden
2024/182 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 38 133,05 Elif Yalçın Hamaloğlu
2024/186 Manisa Turgutlu Akçapınar 109 4 60,93 Huri Dere
Mustafa Can
2024/188 Manisa Turgutlu Akçapınar 103 8 245,87 Ali Birer
2024/190 Manisa Turgutlu Akçapınar 135 1 270,38 Hamza Sever
2024/192 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 20 55,33 Fadime Türk
2024/194 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 70 734,48 1-Ahmet Erden
2-Mustafa Erden
2024/196 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 67 200,24 Ahmet Doğru
2024/198 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 32 273,17 Elif Çalık
2024/200 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 8 406,68 Tuğba Sever
2024/202 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 6 763,24 1-Bayram Doğru
2-Bekir Doğru
3-Döndü Doğru
4-Medine Kutlu
5-Veli Doğru
2024/204 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 8 62,94 1-Ayşe Esen Kubat
2-Elif Esen
3-Mehmet Esen
4-Meryem Sakallı
5-Metin Esen
6-Yusuf Şen
2024/206 Manisa Turgutlu Akçapınar 126 9 209,78 1-Nedim Türk
2-Hamza Erden
2024/208 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 35 51,27 1-Aymet Akcan
2-Mehmek Akcan
2024/210 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 21 155,50 1-Hamza Sever
2-Hüseyin Sever
2024/212 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 24 1584,85 1-Ahmet Türk
2-Döne Türk
2024/214 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 28 287,63 Mehmet Ali Korkmaz
2024/216 Manisa Turgutlu Akçapınar 127 6 162,96 Murat Ayhan
2024/218 Manisa Turgutlu Akçapınar 128 6 145,43 Meryem Sağlam
2024/220 Manisa Turgutlu Akçapınar 130 6 137,41 Mehmet Sakalllı
2024/222 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 14 1081,72 1-Ali Erden
2- Döne Erden
3-Ali Korkmaz
4-Durmuş Korkmaz
5-Cennet Korkmaz
6-Yahya Korkmaz
7-Elif Bilge Korkmaz
8-Zeynep Sare Korkmaz
9-Süleyman Türk
10-Ramazan Türk
11-Cemal Türk
12-Hatice Akagündüz
13-Hüseyin Türk
14-Döne Gürbüz
15-İsmail Türk

#ilangovtr

Basın No: ILN02030048