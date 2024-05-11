T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024/132-134-136-138-140-148-140-150-152-154-156-158-160-164-166-170-172-174-176-178-180-182-186-188-190-192-194-196-198-200-202-204-206-208-210-212-214-216-218-220-222
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;
Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;
Açılacak iş bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 22/04/2024
|Dosya No
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Kam. Alan
|Malikler
|2024/132
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|9
|127,64
|Ahmet Hamdi Özçiftçi
|2024/134
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|30
|335,38
|1-Döne Özçiftçi
2-Ahmet Doğru
|2024/136
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|73
|192,87
|Emrullah Özçiftçi
|2024/138
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|78
|35,44
|Emrullah Özçiftçi
|2024/140
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|109
|3
|248,34
|Ali Rıza Can
|2024/148
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|109
|6
|367,75
|İlyas Demir
|2024/150
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|139
|8
|328,13
|Ali Erden
|2024/152
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|139
|12
|476,97
|Ahmet Doğru
|2024/154
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|139
|16
|70,32
|Ahmet Doğru
|2024/156
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|139
|38
|550,73
|Yeliz Çolakoğlu
|2024/158
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|139
|26
|557,68
|İlyas Demir
|2024/160
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|25
|380,55
|Hamza Yunus Yılmaz
|2024/164
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|31
|328,36
|Süleyman Türk
|2024/166
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|34
|321,89
|Hatice Türk
|2024/170
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|134
|18
|295,61
|1-Arife Türk
2-Metehan Türk
3-Yiğit Türk
|2024/172
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|131
|76
|401,25
|Ahmet Türk
|2024/174
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|24
|1008,67
|Veli Erden
|2024/176
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|131
|31
|908,71
|1- İbrahim Ethem Özcan
2-Ahmet Hamdi Özçiftçi
|2024/178
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|54
|279,04
|Recep Tanrıkulu
|2024/180
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|33
|205,93
|Durmuş Erden
|2024/182
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|38
|133,05
|Elif Yalçın Hamaloğlu
|2024/186
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|109
|4
|60,93
|Huri Dere
Mustafa Can
|2024/188
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|103
|8
|245,87
|Ali Birer
|2024/190
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|135
|1
|270,38
|Hamza Sever
|2024/192
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|134
|20
|55,33
|Fadime Türk
|2024/194
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|70
|734,48
|1-Ahmet Erden
2-Mustafa Erden
|2024/196
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|67
|200,24
|Ahmet Doğru
|2024/198
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|32
|273,17
|Elif Çalık
|2024/200
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|8
|406,68
|Tuğba Sever
|2024/202
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|6
|763,24
|1-Bayram Doğru
2-Bekir Doğru
3-Döndü Doğru
4-Medine Kutlu
5-Veli Doğru
|2024/204
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|134
|8
|62,94
|1-Ayşe Esen Kubat
2-Elif Esen
3-Mehmet Esen
4-Meryem Sakallı
5-Metin Esen
6-Yusuf Şen
|2024/206
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|126
|9
|209,78
|1-Nedim Türk
2-Hamza Erden
|2024/208
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|131
|35
|51,27
|1-Aymet Akcan
2-Mehmek Akcan
|2024/210
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|21
|155,50
|1-Hamza Sever
2-Hüseyin Sever
|2024/212
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|24
|1584,85
|1-Ahmet Türk
2-Döne Türk
|2024/214
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|28
|287,63
|Mehmet Ali Korkmaz
|2024/216
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|127
|6
|162,96
|Murat Ayhan
|2024/218
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|128
|6
|145,43
|Meryem Sağlam
|2024/220
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|130
|6
|137,41
|Mehmet Sakalllı
|2024/222
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|134
|14
|1081,72
|1-Ali Erden
2- Döne Erden
3-Ali Korkmaz
4-Durmuş Korkmaz
5-Cennet Korkmaz
6-Yahya Korkmaz
7-Elif Bilge Korkmaz
8-Zeynep Sare Korkmaz
9-Süleyman Türk
10-Ramazan Türk
11-Cemal Türk
12-Hatice Akagündüz
13-Hüseyin Türk
14-Döne Gürbüz
15-İsmail Türk
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Basın No: ILN02030048