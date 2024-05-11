T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2024/132-134-136-138-140-148-140-150-152-154-156-158-160-164-166-170-172-174-176-178-180-182-186-188-190-192-194-196-198-200-202-204-206-208-210-212-214-216-218-220-222

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;

Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;

Açılacak iş bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 22/04/2024

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malikler 2024/132 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 9 127,64 Ahmet Hamdi Özçiftçi 2024/134 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 30 335,38 1-Döne Özçiftçi

2-Ahmet Doğru 2024/136 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 73 192,87 Emrullah Özçiftçi 2024/138 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 78 35,44 Emrullah Özçiftçi 2024/140 Manisa Turgutlu Akçapınar 109 3 248,34 Ali Rıza Can 2024/148 Manisa Turgutlu Akçapınar 109 6 367,75 İlyas Demir 2024/150 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 8 328,13 Ali Erden 2024/152 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 12 476,97 Ahmet Doğru 2024/154 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 16 70,32 Ahmet Doğru 2024/156 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 38 550,73 Yeliz Çolakoğlu 2024/158 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 26 557,68 İlyas Demir 2024/160 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 25 380,55 Hamza Yunus Yılmaz 2024/164 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 31 328,36 Süleyman Türk 2024/166 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 34 321,89 Hatice Türk 2024/170 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 18 295,61 1-Arife Türk

2-Metehan Türk

3-Yiğit Türk 2024/172 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 76 401,25 Ahmet Türk 2024/174 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 24 1008,67 Veli Erden 2024/176 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 31 908,71 1- İbrahim Ethem Özcan

2-Ahmet Hamdi Özçiftçi 2024/178 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 54 279,04 Recep Tanrıkulu 2024/180 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 33 205,93 Durmuş Erden 2024/182 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 38 133,05 Elif Yalçın Hamaloğlu 2024/186 Manisa Turgutlu Akçapınar 109 4 60,93 Huri Dere

Mustafa Can 2024/188 Manisa Turgutlu Akçapınar 103 8 245,87 Ali Birer 2024/190 Manisa Turgutlu Akçapınar 135 1 270,38 Hamza Sever 2024/192 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 20 55,33 Fadime Türk 2024/194 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 70 734,48 1-Ahmet Erden

2-Mustafa Erden 2024/196 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 67 200,24 Ahmet Doğru 2024/198 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 32 273,17 Elif Çalık 2024/200 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 8 406,68 Tuğba Sever 2024/202 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 6 763,24 1-Bayram Doğru

2-Bekir Doğru

3-Döndü Doğru

4-Medine Kutlu

5-Veli Doğru 2024/204 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 8 62,94 1-Ayşe Esen Kubat

2-Elif Esen

3-Mehmet Esen

4-Meryem Sakallı

5-Metin Esen

6-Yusuf Şen 2024/206 Manisa Turgutlu Akçapınar 126 9 209,78 1-Nedim Türk

2-Hamza Erden 2024/208 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 35 51,27 1-Aymet Akcan

2-Mehmek Akcan 2024/210 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 21 155,50 1-Hamza Sever

2-Hüseyin Sever 2024/212 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 24 1584,85 1-Ahmet Türk

2-Döne Türk 2024/214 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 28 287,63 Mehmet Ali Korkmaz 2024/216 Manisa Turgutlu Akçapınar 127 6 162,96 Murat Ayhan 2024/218 Manisa Turgutlu Akçapınar 128 6 145,43 Meryem Sağlam 2024/220 Manisa Turgutlu Akçapınar 130 6 137,41 Mehmet Sakalllı 2024/222 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 14 1081,72 1-Ali Erden

2- Döne Erden

3-Ali Korkmaz

4-Durmuş Korkmaz

5-Cennet Korkmaz

6-Yahya Korkmaz

7-Elif Bilge Korkmaz

8-Zeynep Sare Korkmaz

9-Süleyman Türk

10-Ramazan Türk

11-Cemal Türk

12-Hatice Akagündüz

13-Hüseyin Türk

14-Döne Gürbüz

15-İsmail Türk

#ilangovtr

Basın No: ILN02030048