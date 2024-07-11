T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/319 Esas

05/07/2024

Konu : TMK 588.maddesine göre gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 11. Mıntıka Mahallesi, Kanlı Gölcük Mevkii, 943 ada 47 parsel sayılı taşınmaz hissedarı olduğu bildirilen Hatice (Ayşe anası) Mahmut kızı isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/324 Esas, 2013/838 Karar sayılı, 25/07/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Hatice (Ayşe anası) Mahmut kızı isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2024/319 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Hatice (Ayşe anası) Mahmut kızı isimli kişinin hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 05/07/2024

GAİP

HATİCE (AYŞE ANASI) MAHMUT KIZI

#ilangovtr

Basın No: ILN02059629