ESAS NO : 2026/106 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli ili Merkez ilçesi hudutları dahilinde Tunceli ili, Merkez ilçesi, Uzuntarla Köyü Ada - Parsel No; 103/23 de bulunan taşınmazdan 1167,84 m2 irtifak alanı için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup Davalılar Aydın Demir, Cengiz Demir, Hasan Demir, Hüseyin Demir ve müteveffa Ali Demir in mirasçılarının duruşmanın atılı bulunduğu 10/12/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nın 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Tunceli Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuyu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 09.10.2026

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Basın No: ILN02596895