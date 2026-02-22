  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/17 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ ile davalı Birsen KOÇ ile diğerleri arasında görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeni ile;

Dava konusu Tunceli ili merkez İsmet İnönü Mahallesi Cinde Mezrası 1995 ada 6 parsel sayılı taşınmaz;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/17 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.02.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02406778