T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/17 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ ile davalı Birsen KOÇ ile diğerleri arasında görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeni ile;
Dava konusu Tunceli ili merkez İsmet İnönü Mahallesi Cinde Mezrası 1995 ada 6 parsel sayılı taşınmaz;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/17 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.02.2026
