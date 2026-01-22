T.C. TUFANBEYLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/455 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkememizce Davalı Selda ŞAHİN bilinen adresine tebligat yapılamamış olup, adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve ayrıca gelecek celse gün ve saatinin tebligat kanununun ilanen tebligat hükümlerine göre yapılmasına karar verilmiştir.

Dilaver ve Fatma kızı, 10/10/1977 doğumlu, 15*******94 T.C. Kimlik numaralı davalı Selda ŞAHİN'e

Durusma Günü: 31/03/2026 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ayrıca Dava Dilekçesine ve tensip zaptına karşı yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde, karşı beyan dilekçesi verebileceğiniz, dava dilekçesine karşı cevap hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

Dava dilekçesi, tensip zaptı ve ihtaratlı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

