T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2023/55 Esas

KARAR NO : 2025/3

Mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numarası yazılı dosyasında karar verilmiş olup,

Remzi ve Sultan'dan olma, 01/04/1971 doğumlu, 19*******76 T.C. Kimlik numaralı davalı Erker ERDAL,

Remzi ve Sultan'dan olma, 16/05/1967 doğumlu, 19*******12 T.C. Kimlik numaralı davalı Biral ERDAL,

Ali ve Nazire'den olma, 01/12/1969 doğumlu, 19*******42 T.C. Kimlik numaralı davalı Döndü PARLAK'a tebligat yapılamaması sebebiyle, dosya kapsamında verilen gerekçeli kararın hüküm özeti ile Davacı Tufanbeyli Mal Müdürlüğünün istinaf dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1- Davanın KABULÜ ile,

-Dava konusu; Adana İli Tufanbeyli İlçesi Yamanlı Mahallesi 135 Ada 27 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile kamulaştırma nedeniyle davacı idare adına Tapuya TESCİLİNE, 19/01/2020 tarihli fen bilirkişi raporu krokisi ve 22/01/2020 tarihli bilirkişi kurul raporu, 07/09/2023 havale tarihli fen bilirkişi raporu ve krokisi ile 19/09/2023 havale tarihli ziraat bilirkişisi raporu ve 02/05/2024 havale tarihli bilirkişi kurul raporunun kararın eki SAYILMASINA,

2- Dava konusu; Adana ili, Tufanbeyli ilçesi, Yamanlı Mahallesi 135 Ada 27 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 478.562,85-TL olarak TESPİTİNE, kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydında ipotek ya da haciz şerhi, takyidat bulunması durumunda hükmedilen bedele yansıtılmasına,

3- Davalılar adına T.C. Ziraat Bankası Tufanbeyli Şubesine yatırılan toplam 478.562,85-TL kamulaştırma bedelinin, tapudaki payları oranında kararın kesinleşmesi beklenmeksizin mükerrer olmamak kaydıyla davalıya ödenmesine, bu hususta T.C. Ziraat Bankası Tufanbeyli Şubesine yazı yazılmasına,

-Tespit edilen kamulaştırma bedelinin yargılama 16/12/2019'den itibaren 4 ay içinde sonuçlanmadığından sürenin bitimini izleyen 17/04/2020'den itibaren karar tarihi olan 29/06/2020 tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra gerekçeli kararın ve Davacı Tufanbeyli Mal Müdürlüğü tarafından 18/02/2025 havale tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile tescil yönünden kesin bedel yönünden Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08/01/2025

