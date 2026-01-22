T.C. TRABZON 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/247 Esas

DAVALI : GÜL KALMA-32441308476

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle; Mahkememizce, mirasçı Gül Kalma'nın adresine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, vasiyetnamenin ve duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Müteveffa Ayşe Kalma tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen Trabzon 2. Noterliğine ait 07/06/2016 Tarih ve 09123 Yevmiye nolu vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere 16/04/2026 günü saat 09:55 duruşmaya gelmeniz, vasiyetnameyi kabul etmediğiniz takdirde vasiyetnameye karşı 1 Ay içerisinde dava açarak mahkemesi ile dosya numarasını bildirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz ve vasiyetnameye karşı açacağınız davanın mahkemesi ile numarasını bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur" hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.

