Resmi İlanlar T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

12.11.2025

Sayı : 2024/306 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AYDİN BAHAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP
TC KİMLİK NO : 60508379626
ADI SOYADI : AYDİN BAHAR
BABA ADI : SELAHİTTİN
ANA ADI : VELİHE
DOĞUM TARİHİ : 08/10/1954
DOĞUM YERİ : TRABZON
İKAMETGAH ADRESİ : STİFT STR. 44- 32427 MİNDEN ALMANYA

#ilangovtr

Basın No: ILN02341946