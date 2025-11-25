T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
12.11.2025
Sayı : 2024/306 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AYDİN BAHAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 60508379626
ADI SOYADI : AYDİN BAHAR
BABA ADI : SELAHİTTİN
ANA ADI : VELİHE
DOĞUM TARİHİ : 08/10/1954
DOĞUM YERİ : TRABZON
İKAMETGAH ADRESİ : STİFT STR. 44- 32427 MİNDEN ALMANYA
