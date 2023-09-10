T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-09-10 00:00:00 -
T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO: 2020/421
"Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 209 Ada 73 Parsel sayılı taşınmazda malik olarak gözüken muris Mustafa kızı ZEHRA'nın mirasının 4721 sayılı kanunun 594. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatını bildirmek üzere başvurulmaması halinde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere MİRASIN DEVLETE GECECEĞİ ilan olunur." GAİP ADI : ZEHRA BABA ADI : MUSTAFA
NOT: BU BELGE 5070 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK İMZALANMIŞTIR.
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Basın No: ILN01889205