T.C. TRABZON 3. İŞ MAHKEMESİ

Sayı :2025/166 Esas

İLAN METNİ

Davacı , MUSTAFA DEMİR ile Davalı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, Dahili Davalılar , AYŞE DENİZ, HASAN DENİZ, HAYRİYE DENİZ, İBRAHİM HAKKI DENİZ, MUHİTTİN DENİZ, arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasında, halen adresleri meçhul olan dahili davalılar AYŞE DENİZ, İBRAHİM HAKKI DENİZ, MUHİTTİN DENİZ'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

-Dahili dava dilekçesinde özetle "...Dava konusunun davacının fiilen çalıştığı halde hizmet günlerine eklenmeyen çalışmaların tespiti ve hizmetine eklenmesi ile 31.12.2010 tarihli tahsis dilekçesini takip eden aydan itibaren yaşlılık aylığı bağlanması..."

-Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin 2024/655 Esas 2025/1559 Karar sayılı, 09/07/2025 tarihli kesin kararı ile "... davacının "15.03.1983-15.12.1983 (58 gün ) 270 gün" tarih aralığında kesintisiz ve sürekli çalıştığını iddia ettiği; ilk derece mahkemesince "...Rızvan DENİZ’e ait 05261 sicil numaralı işyerinde 01.05.1983-31.08.1983 2. Dönem bordrosunda 58 gün, ...prim ödeme gün sayısının davacı Mustafa DEMİR’e ait olduğu..."Somut olayda ilk derece mahkemesince; davacının "15.03.1983-15.12.1983 (58 gün ) 270 gün" tarih aralığında kesintisiz ve sürekli çalıştığına dair talebinin; işveren davaya dahil edilerek delilleri sorulmak suretiyle.." denilmekle karar verilmiştir.

İş bu ilandan itibaren 7 gün sonra, 2 haftalık kesin süre içerisinde dahili dava dilekçesine karşı HMK 317-318 maddeleri gereğince delillerinizi ve cevap dilekçenizi sunmanız, HMK-128 maddesi gereğince süresinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dahili dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususlarını ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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Basın No: ILN02505295