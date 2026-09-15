T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/365 Esas

DAVALI : Leylanur DEMİR T.C. Kimlik No: 194........642

Davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çömlekçi Mah. 635 ada, 81 parselde kain taşınmazın imar planında Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi içerisinde kalması nedeniyle miras bırakanınız Miktat Kızı Ayşe SÜRMEN 212.........004 aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce tespit edilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili davalı dilekçesi ve bilirkişi raporu ekli davetiye çıkarılmış olup, "adresteki bina yıkılmış veya bina özelliğini tamamen yitirmiştir" gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili davalı dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevaplarınızı ve varsa tüm delillerinizi yazılı olarak mahkememize bildirmeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosya varsa buna ilişkin açıklama yapılması ve buna ilişkin gerekli gider avansının yatırılması aksi takdirde davacının iddialarını inkar etmiş sayılacağınız, ilaveten 26/03/2026 tarihli bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedeli toplamının 1.893.578,86 TL olacağı tespit edildiği, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları ilanen İHTAR OLUNUR.

Duruşma Günü: 23/10/2026 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ile Tensip Zaptı tebliği ve duruşma günü bildirir tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02547720