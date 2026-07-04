T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2026/152 Esas Tapu kayıt maliki Ahmet Uzun, Elif Yüce, Emine Köroğlu, Emre Hızarcı, Fatma Özdemir, Hasan Uzun, İsa Hızarcı, Muzaffer Çakmak, Salih Uzun, Saliha Çakmak, Selim Uzun, Serap Hızarcı, Serkan Hızarcı, Sevgi Toplu, Seyfettin Çakmak, Zafer Çakmak'a ait Trabzon ili, Yomra ilçesi, Kaşüstü Mahallesi 359 ada 9 parsel sayılı 1.295,71 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/08/2026 ve Saati: 10:18 2026/158 Esas Tapu kayıt maliki Türkan Alemdağ'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 4274 ada 39 parsel sayılı 529,76 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/08/2026 ve Saati: 11:00 2026/159 Esas Tapu kayıt maliki Sinan Özkan'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 4258 ada 11 parsel sayılı 258,92 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 29,14 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/08/2026 ve Saati: 10:55 2026/161 Esas Tapu kayıt maliki Ahmet Alemdaroğlu, Avni Alemdaroğlu, Ayşe Alemdaroğlu, Fatime Avcı, Lokman Alemdaroğlu, Mahmut Alemdaroğlu, Osman Alemdaroğlu, Serpil Yıldırım, Turan Alemdaroğlu, Türkan Tünay, Yakup Alemdaroğlu, Hasbiye Alemdağ, Lütfü Muzaffer Alemdaroğlu'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 4189 ada 65 parsel sayılı 7.704,39 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 223,69 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/08/2026 ve Saati: 10:58 2026/168 Esas Tapu kayıt maliki Kemal Akan'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 989 ada 5 parsel sayılı 138 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/08/2026 ve Saati: 10:53

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Basın No: ILN02500584