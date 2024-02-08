T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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ESAS NO : 2020/349 Esas

DAVALI : DENİZ ASİYE MISIRLI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşma tarihi 30/04/2024 günü saat: 10:35 olup yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Dava Dilekçesi Özeti: Davacı Karayoları Genel Müdürlüğü tarafından dava dilekçesinde; dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Boztepe Mahallesi 421 ada 16 parsel sınırları içerisinde bulunan, davalıların maliki olduğu, 91,92 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamının yol yapım ve emniyet sahası tesisi için 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince kamulaştırılması gerektiği, dava konusu taşınmazın 91,92 m'lik bölümünün kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilen bedel karşılığında dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak tapudan terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01979316