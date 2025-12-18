T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2025/300 Esas Tapu kayıt maliki Ali Keskin, Gülfem Keskin, Hanım Kefelioğlu, Muhammet Keskin, Osman Keskin, Ömer Keskin ve Yusuf Keskin'eait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 107 ada 12 parsel sayılı 1.161,18 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 253,08 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 09:45 2025/301 Esas Tapu kayıt maliki Abdul Kara, Emine Keskin, Hasan Kara, Hava Demirtaş, İbrahim Kara, Kemal Kara, Osman Kara, Osman Kara, Seyfettin Kara ve Sıddıka Kara'yaait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 199 ada 11 parsel sayılı 838,61 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 98,54 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 09:50 2025/302 esas Tapu kayıt maliki Hasan Kara, Hülya Çelik, Hüseyin Kara, Muhammet Kara, Salih Kara, Şaduman Kara ve Zafer Kara'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 192 ada 20 parsel sayılı 379,32 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 09:53 2025/303 Esas Tapu kayıt maliki Hasan Kara, Hülya Çelik, Hüseyin Kara, Muhammet Kara, Salih Kara, Şaduman Kara ve Zafer Kara'ya ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 199 ada 80 parsel sayılı 127,56 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 09:58 2025/304 Esas Tapu kayıt maliki Hasan Kara, Hülya Çelik, Hüseyin Kara, Muhammet Kara, Salih Kara, Şaduman Kara ve Zafer Kara'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 125 ada 117 parsel sayılı 806,01 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:00 2025/305 Esas Tapu kayıt maliki Emine Keskin, Hasan Kara, Hülya Çelik, Hüseyin Kara, Muhammet Kara, Salih Kara ve Zafer Kara'ya ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 199 ada 78 parsel sayılı 135,71 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:03 2025/306 Esas Tapu kayıt maliki Adem Tiryaki, Adil Tiryaki, Aziz Şengül, Osman Şengül, Seyfullah Şengül, Seyit Şengül, Şahide Çolak, Şahiste Şengül, Vahit Tiryaki ve Zela Tiryaki'ye ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 199 ada 76 parsel sayılı 111,61 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:05 2025/307 Esas Tapu kayıt maliki Abdullah Kara, Adem Keskin, Elmas Keskin, Emniya Keskin, Emin Kara, Firar Kara, Güller Şentürk, Hüseyin Kara, İsmail Kara, Kazım Kara, Meryem Keskin, Mustafa Keskin, Nuri Kara, Yeter Kara ve Zekiye Seyyidoğlu'na ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 107 ada 53 parsel sayılı 539,08 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 09:55 2025/308 Esas Tapu kayıt maliki Halit Koz'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Oğuz Mahallesi 250 ada 23 parsel sayılı 677,28 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 212,04 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:08 2025/309 Esas Tapu kayıt maliki Emin Koz'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Oğuz Mahallesi 251 ada 26 parsel sayılı 817,12 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:10 2025/310 Esas Tapu kayıt maliki Erol Bezirkan, Hava Okumuş, Rahmi Bezirkan, Şadıman Bezirkan ve Tuncay Bezirkan'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 192 ada 24 parsel sayılı 625,73 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:13 2025/311 Esas Tapu kayıt maliki Ahmet Kara, Emine Keskin, Fatih Kara ve Kemal Kara'ya ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 125 ada 47 parsel sayılı 828,35 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 66,15 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 09:48 2025/312 Esas Tapu kayıt maliki Murat Koz'aait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Oğuz Mahallesi 251 ada 9 parsel sayılı 784,01 m²'lik yüz ölçümündeki taşınmazın 58,01 m²'lik kısmının ve 251 ada 18 parsel sayılı 317,27 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 63,45 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:15 2025/313 Esas Tapu kayıt maliki Arif Koz ve Emin Koz'aait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Oğuz Mahallesi 251 ada 8 parsel sayılı 1.146,71 m² yüz ölçümlü taşınmazın 131,85 m²'lik kısmının ve251 ada 12 parsel sayılı 501,10 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 177,70 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:18 2025/314 Esas Tapu kayıt maliki Murat Koz'aait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Oğuz Mahallesi 251 ada 11 parsel sayılı 915,10 m² yüz ölçümlü taşınmazın 197,92 m²'lik kısmının ve 253 ada 2 parsel sayılı 345,43 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 106,73 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:20 2025/315 Esas Tapu kayıt maliki Osman Bektaş ve Zeki Bektaş'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 199 ada 38 parsel sayılı 172,85 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:23 2025/316 Esas Tapu kayıt maliki Nejmi Arifoğlu'na ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 192 ada 12 parsel sayılı 1.472,07 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 93,90 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:25 2025/317 Esas Tapu kayıt maliki Safiye Keskin'eait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 107 ada 49 parsel sayılı 82,79 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:28 2025/318 Esas Tapu kayıt maliki Murat Çil'eait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 121 ada 21 parsel sayılı 34,87 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:30 2025/319 Esas Tapu kayıt maliki Safiye Keskin'e ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 107 ada 47 parsel sayılı 31,07 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:33 2025/320 Esas Tapu kayıt maliki Serhat Çil, Sinan Çil ve Tuba Ertem Çil'eait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 206 ada 4 parsel sayılı 69,38 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 13/02/2026 ve Saati: 10:35 2025/323 Esas Tapu kayıt maliki Arif Karakiraz, Ayşe Akdemir, Emine Yılmaz, Fatma Bulut, Hamit Alemdağ, Hasan Alemdağ, Hüseyin Alemdağ, İskender Karakiraz, Meryem Kaya, Murat Alemdağ, Mustafa Alemdağ, Narin Alemdağ, Neşat Alemdağ, Özlem Alemdağ, Seniha Yirmibeş, Sevim Salcıoğlu, Sunay Değirmenci, Şenay Gülen, Şener Alemdağ, Şeref Alemdağ ve Tülay Er'eait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 4188 ada 3 parsel sayılı 9.328,14 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 1.148,53 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/02/2026 ve Saati: 09:50 2025/324 Esas Tapu kayıt maliki Mustafa Donbaz ve Ali Donbaz'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çilekli Mahallesi 3886 ada 18 parsel sayılı 7.427,89 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 976,27 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/02/2026 ve Saati: 09:45 2025/325 Esas Tapu kayıt maliki Cengiz Topaloğlu, Erdinç Topaloğlu, Fatma Topaloğlu ve Şükriye Bölükbaş'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Kavala Mahallesi 176 ada 17 parsel sayılı 2.469,50 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 36,07 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/02/2026 ve Saati: 09:53 2025/326 Esas Tapu kayıt maliki Esengül Atasoy ve Bilal Topaloğlu'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Kavala Mahallesi 176 ada 27 parsel sayılı 983,35 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 49,6 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/02/2026 ve Saati: 09:48 2025/327 Esas Tapu kayıt maliki Ayşe Soğuksulu, Davut Dohman, Hasan Dohman, Hasan Soğuksulu, İsmail Soğuksulu, Nurten Atasoy ve Şükrü Şevket Dohman'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Bulak Mahallesi 106 ada 24 parsel sayılı 2.262,97 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 124,02 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/02/2026 ve Saati: 09:55 2025/328 Esas Tapu kayıt maliki Cemile Ozan, Hamiye Aytur, Meryem Kurt ve Vehbi Topaloğlu'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Kavala Mahallesi 176 ada 36 parsel sayılı 2.351,10 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 32,15 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/02/2026 ve Saati: 09:58 2025/329 Esas Tapu kayıt maliki Altan Turhan, Emine Selçok, Müşerref Kovancı, Seniha Turhan ve Şeyma Turhan Kurban'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Kavala Mahallesi 176 ada 29 parsel sayılı 790,65 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 487,45 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/02/2026 ve Saati: 10:00 2025/330 Esas Tapu kayıt maliki Fatma Kibar, Hakan Kibar, Halil Kibar, Melek Topaloğlu ve Mustafa Kiba'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Okçular Mahallesi 217 ada 48 parsel sayılı 57,57 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/02/2026 ve Saati: 10:03 2025/331 Esas Tapu kayıt maliki Ahmet Yeşilyurt, Bahriye Yeşilyurt, Benan Aktürk, Betül Aktürk Atakul, Emine Sağlam, Eşref Sinan Aktürk, Fatih Yeşilyurt, Fatma Turgut, Fatma Yeşilyurt, Hüseyin Yeşilyurt, İsmail Aktürk, Meryem Yeşilyurt, Murat Yeşilyurt, Mustafa Yeşilyurt, Nuran Sağlam, Nuray Küçük, Nurşen Sağlam'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi 535 ada 2 parsel sayılı 23.705,30 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 254,55 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 20/02/2026 ve Saati: 10:05

