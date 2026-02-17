T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2012/1008 Esas
Trabzon ili, Yomra ilçesi, Kaşüstü Mah/köyü, Cilt:11 , Hane:92 'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Sakine'den olma, 10/10/1947 doğumlu, 42403992384 T.C. Kimlik Numaralı olup, 31/10/2012 tarihinde vefat eden Nurettin Söz'ün terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili maddesi gereğince 1 ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri İle birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği hususları İlan olunur.
