T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-12-25 00:00:00 -
T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/1003 Esas
05/07/2023
Konu : Ergün Turan Gaipliği hk.
İ L A N
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Ergün Turan hakkında bilgi sahibi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu 4721 sayılı TMK 'nın 33. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 42280984984
ADI SOYADI : ERGÜN TURAN
BABA ADI : TEMEL
ANA ADI : NADİYE
DOĞUM TARİHİ : 06/01/1962
DOĞUM YERİ : MAÇKA
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr
Basın No: ILN01957232