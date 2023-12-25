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Resmi İlanlar T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-12-25 00:00:00 -

T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1003 Esas
 
05/07/2023

Konu : Ergün Turan Gaipliği hk.

İ L A N

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Ergün Turan hakkında bilgi sahibi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu 4721 sayılı TMK 'nın 33. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 42280984984
ADI SOYADI : ERGÜN TURAN
BABA ADI : TEMEL
ANA ADI : NADİYE
DOĞUM TARİHİ : 06/01/1962
DOĞUM YERİ : MAÇKA
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN01957232