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Resmi İlanlar T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-09 00:00:00 -

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/210 Esas

DAVALI : SAYED MOMTAZ SAIDI Sayet Asha Oğlu, Marı'Dan Olma 01/01/1984 Doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

HMK 147/2 maddesi gereğince 14/11/2024 günü, saat 09:45'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ileilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02057791