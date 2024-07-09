T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2023/210 Esas
DAVALI : SAYED MOMTAZ SAIDI Sayet Asha Oğlu, Marı'Dan Olma 01/01/1984 Doğumlu
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
HMK 147/2 maddesi gereğince 14/11/2024 günü, saat 09:45'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ileilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02057791