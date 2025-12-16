T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/99 Esas
DAVALI : GYULTEN İSMAİLOVA AHMEDOVA-05/04/1971-Omurtag- Kaymet Kasımova Hyuseınova ve Ismaıl Mehmedov Hyuseınov kızı.
Davacı Haydar Yılmaz ile davalı Gyulten İsmailova Ahmedova arasında mahkememizde görülen boşanma davasının yapılan yargılamasında; HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen 16/01/2026 günü saat:09:15'te geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği, ilanen tebliğ olunur.
