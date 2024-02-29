T.C. TRABZON 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

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T.C. TRABZON 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: Karar No: Karar Tarihi:

2021/285 2023/416 07.12.2023

Ahmet Halit ve Hacer oğlu, İstanbul 16/02/1976 doğumlu, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Ayvansaray nüfusuna kayıtlı Serkan ÖZTÜRK ile Yaşar ve Pakize oğlu, Bartın 06/01/1994 doğumlu, Bartın ili, Merkez ilçesi, Akbaş nüfusuna kayıtlı Uğur ÖZSAN hakkında Bakırköy Başsavcılığının 12/03/2021 tarih ve 2021/23745 soruşturma, 2021/9151 esas, 2021/1831 iddianame numaralı iddianamesi ile 30/07/2019 tarihinde işlemiş oldukları banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan (TCK 158/1-f) Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davasının yetkisizlik kararı verilmesi üzerine Mahkememize gelen ve yapılan açık yargılaması sonunda Mahkememizin 07/12/2023 tarih, 2021/285 esas ve 2023/416 karar sayılı ilamı ile, sanıkların eylemlerine uyan TCK'nın 158/1-f-son maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıl hapis ve 420 gün adli para cezası ile cezalandırılmalarına; TCK'nın 62/1.maddesi uyarınca takdiri indirim yapılarak neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 350 gün adli para cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklara verilen adli para cezasının günlüğü 20 TL'den çevrilmek suretiyle netice olarak 7.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına ve TCK m.53/1-a-c-d-e gereğince hakkında hak yoksunluklarına, ayrıca sanık Serkan ÖZTÜRK hakkında TCK 58.maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutulmasına karar verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen sanılara tebliğ edilemediği, sanıkların tebligata yarar açık adreslerinin de tespit edilemediği anlaşılmakla, adı geçenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 30. maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenecek olan istinaf yolu açık olmak üzere kararı istinaf edilebileceği, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği ilanen tebliğ olunur. 26.02.2024

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Basın No: ILN01992292