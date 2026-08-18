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Resmi İlanlar T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2025/1204 Esas

DAVALI : OLCAY KILIÇ

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davanın Trabzon ili Ortahisar İlçesi Yalıncak Mahallesinde bulunan 4626 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz , aynı yer Kemerkaya Mahallesi 273 Ada 53 Parselde kayıtlı Sekiz Katlı Kargir işhanı içindeki 1. Bodrum Kat 6 nolu bağımsız bölüm ve 61PB420 Plakalı 2000 model Suzuki Vitara marka arazı aracından bulunan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebine ait olduğu olduğu anlaşılmıştır.

Durusma Günü: 10/12/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02530470