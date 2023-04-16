T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/1421 Esas

2023/582Karar

SanıkRasim AHMADLI14/06/2018tarihinde işlemiş olduğudolandırıcılık suçundan hakkında,Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18/04/2019 tarih,2018/12259esas sayılıiddianamesi ile sanığın atılı suçu işlediğinden bahisle ilgili sevk maddeleri gereğincemahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda 29/03/2023tarih 2022/1421 Esas, 2023/582 Karar karar sayılı ilamı ile İkram ve Mermine oğlu,17/01/1981 Azerbaycan doğumlu Rasim AHMADLIhakkındaErteli 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği,verilen kararınyapılan tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığındantebliğ edilemediği, sanığın adresinin de tespit edilemediği anlaşılmaklaadı geçen sanığa mahkememiz gerekçeli kararının 7201 sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibarenTebligat Kanunun 31. maddesi gereğince 15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğuyer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle itiraz talebinde bulunabileceği, bulunmadığıtakdirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur. 11/04/2023

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Basın No: ILN01814872