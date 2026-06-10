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Resmi İlanlar T.C. TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/217 Esas

KARAR NO :2024/87

DAVACI:AYŞE AK

DAVALI :NAZIM ÜNVER

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

 

Mahkememizce Gerekçeli Karar belirtilen adresinize tebliğ edilememiş olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde istinaf etmemeniz halinde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur" şerhi ile gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere Davalı NAZIM ÜNVER'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02483858