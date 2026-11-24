T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Aşağıda listede yer alan taşınmazların 16/09/2020 tarihli Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2026/85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- 122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158- 159- 160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.17/11/2026
İLİ: ERZURUM İLÇESİ:TORTUM
|S.No:
|Esas No:
|Mahallesi
|Maliki
|Pay
|Ada
|Parsel No:
|Yüz Ölçümü (m²)
|Vasfı
|Duruşma
Tarihi
|Duruşma Saati
|1-
|2026/85
|Çiftlik
|Sariye Akbal, Muhammet Akbal,
Abdurahman Akbal, Nuran Aktaş,
İmren Kavurmacı,Gülser Zinavur,
Emine Albayrak, Ayşe Uzun
|Tam
|103
|1
|306,72 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|09:00
|2-
|2026/86
|Çiftlik
|Emriye Akdoğan, Mustafa Özçelik,
Musa Özçelik, Taner Özçelik, Nurhayat
Küçükdumlu, Ekrem Özçelik,
Esra Özçelik
|Tam
|103
|3
|88,49 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.02.2027
|09:03
|3-
|2026/87
|Çiftlik
|Leyla Feyzi
|Tam
|103
|4
|113,10 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.02.2027
|09:05
|4-
|2026/88
|Çiftlik
|Emrullah Eser, Menemşe Çolak,
Müberra Çolak, Fatih Eser, Nutullah
Eser, Ali Eser, Salihe Özçelik, Melek
Özçelik, Zahide Eroğlu, Dilek Şimşek,
Vildan Hocaoğlu
|Tam
|103
|5
|118,40 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.02.2027
|09:10
|5-
|2026/89
|Çiftlik
|Emrullah Eser, Menemşe Çolak,
Müberra Çolak, Fatih Eser, Nutullah
Eser, Ali Eser, Salihe Özçelik, Melek
Özçelik, Zahide Eroğlu, Dilek Şimşek,
Vildan Hocaoğlu
|Tam
|103
|6
|37,87 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.02.2027
|09:13
|6-
|2026/90
|Çiftlik
|Yaşagül Şahinoğlu, Tuncay Şahinoğlu,
Ertan Şahinoğlu, Tuba Şahinoğlu
|Tam
|103
|8
|457,46 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|09:15
|7-
|2026/91
|Çiftlik
|Servet Özkaya
|Tam
|103
|9
|130,19 Daimi İrtifak
0,41 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|09:18
|8-
|2026/92
|Çiflik
|Nafiye Şahinoğlu, Eroğan Şahinoğlu,
Erkan Şahinoğlu
|Tam
|103
|10
|136,33 Daimi irtifak
|Tarla
|25.02.2027
|09:20
|9-
|2026/93
|Çiftlik
|Seçil Gençay
|Tam
|103
|11
|139,21 Daimi irtifak
4,31 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|09:23
|10-
|2026/94
|Çiftlik
|Süleyman Dızman
|Tam
|103
|12
|197,98 Daimiİrtifak
|Bahçe
|25.02.2027
|09:25
|11-
|2026/95
|Çiftlik
|Memnune Eskici
|Tam
|105
|1
|806,01 Daimi İrtifak
6,75 mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|09:28
|12-
|2026/96
|Çiftlik
|Alaattin Çakıcı
|Tam
|105
|2
|1.150,88 Daimiİrtifak
9,44 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|09:30
|13-
|2026/97
|Çiftlik
|Yaşagül Şahinoğlu, Tuncay Şahinoğlu,
Ertan Şahinoğlu, Tuba Şahinoğlu
|Tam
|106
|1
|178,89 Daimiİrtifak
|Bahçe
|25.02.2027
|09:33
|14-
|2026/98
|Çiftlik
|Sariye Akbal, Muhammet Akbal,
Abdurahman Akbal, Nuran Aktaş,
İmren Kavurmacı,Gülser Zinavur,
Emine Albayrak, Ayşe Uzun
|Tam
|106
|2
|135,59 Daimiİrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|09:35
|15-
|2026/99
|Çiftlik
|Şerif Küçüközkan, Aysel Küçüközkan,
Cumhur Küçüközkan, Selçuk Küçüközkan
Nurzel Küzüközkan, Nevzer Küçüközkan,
Hatice Bilen
|Tam
|106
|3
|784,16 Daimi İrtifak
14,05 Mülkiyet
|Bahçe
|25.02.2027
|09:38
|16-
|2026/100
|Çiftlik
|Sariye Akbal, Muhammet Akbal,
Abdurahman Akbal, Nuran Aktaş,
İmren Kavurmacı,Gülser Zinavur,
Emine Albayrak, Ayşe Uzun
|Tam
|106
|4
|286,96 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|09:40
|17-
|2026/101
|Çiftlik
|Saniye Demirtaş, Emsal Demirtaş
|Tam
|106
|6
|34,47 Daimi İrtifak
4,09 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|09:43
|18-
|2026/102
|Çiftlik
|Dursun Ballıtaş, Aslanali Ballıtaş,
Sevginur Kurtlu, İlkinur Kurtlu
|Tam
|106
|7
|174,51 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.02.2027
|09:45
|19-
|2026/103
|Çiftlik
|Salih Kırmızıbiber
|Tam
|107
|2
|48,06 Daimi İrtifak
|Bahçe
|25.02.2027
|09:48
|20-
|2026/104
|Çiftlik
|Dursun Tekin, Fatma Öztaş
|Tam
|108
|1
|418,66 Daimi İrtifak
2,58 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|09:50
|21-
|2026/105
|Çiftlik
|Yadigar Yılmaz, Cafer Karabacak, Rukiye
İnce, Cevdet Karabacak, Zümral
Karabacak, Nuriye Bayır, Ahmet
Karabacak, Oktay Karabacak, Fatma
Karabacak, Sefer Karabacak, Turgut
Karabacak, Nejmiye Çelik, Siber Ergedik,
ŞEyma Ertek, Ayhan Karabacak, Orhan
Karabacak, Etem Kırar, Selami İnce,
Oğuzhan Ece, Öznur Ece, Aynur Bayır,
Nurhayat Kaya, Semra Alkan, Şeyda Ün
|Tam
|108
|2
|134,48 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|09:53
|22-
|2026/106
|Çiftlik
|Ayşe Zinavur, Mine Hatun
Özyorgancıoğlu, Yakup Zinavur, Arzu
Kaya, Fatma Dolar, Süleyman Atasoy,
Abdullah Zinavur, Mustafa Atasoy
|Tam
|110
|1
|344,75 Daimi irtifak
1,11 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|09:55
|23-
|2026/107
|Çiftlik
|Türkan Güney, Suat Sungur,
Gülten Sungur. Gürsel Sungur
|Tam
|110
|3
|137,27 Daimiİrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|09:58
|24-
|2026/108
|Çiftlik
|Şerif Küçüközkan
|Tam
|111
|2
|20,72 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|10:00
|25-
|2026/109
|Çiftlik
|Emriye Akdoğan, Mustafa Özçelik,
Musa Özçelik, Taner Özçelik, Nurhayat
Küçükdumlu, Ekrem Özçelik,
Esra Özçelik
|Tam
|111
|4
|837,64 Daimi İrtifak
13,01 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|10:03
|26-
|2026/110
|Çiftlik
|Sariye Akbal, Muhammet Akbal,
Abdurahman Akbal, Nuran Aktaş,
İmren Kavurmacı,Gülser Zinavur,
Emine Albayrak, Ayşe Uzun
|Tam
|117
|5
|1.428,41 Daimi irtifak
5,29 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|10:05
|27-
|2026/111
|Çiftlik
|Dursun Ballıtaş, Aslanali Ballıtaş,
Sevginur Kurtlu, İlkinur Kurtlu
|Tam
|117
|7
|290,30 Daimi irtifak
|Tarla
|25.02.2027
|10:08
|28-
|2026/112
|Çiftlik
|Muammer Esetoğulları
|Tam
|117
|8
|99,80 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|10:10
|29-
|2026/113
|Çiftlik
|Ayşe Uyur
|Tam
|117
|9
|381,17 Daimi İrtifak
4,52 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|10:13
|30-
|2026/114
|Çiftlik
|Yakup Akdoğan
|Tam
|117
|10
|379,37 Daimi İrtifak
0,77 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|10:15
|31-
|2026/115
|Çiftlik
|Ayşe Uyur
|Tam
|117
|11
|72,48 Daimi İrtifak
3,67 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|10:18
|32-
|2026/116
|Çiftlik
|Ruhane Karakurt, Bahire Demir,
Abdurahman Akdoğan, Turan Akdoğan
|Tam
|117
|13
|32,83 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|10:20
|33-
|2026/117
|Çiftlik
|Cazim Kuzey
|Tam
|119
|5
|1,64 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|10:23
|34-
|2026/118
|Çiftlik
|Müşfika Geçit, Fikriye Kamacı, Yusuf
Küçükuzunoğlu, Asiye Kızılcalı,
Sübeyla Küçükuzunoğlu, Büşra
Küçükuzunoğlu, Nevzat Adıgüzel,
Nejdet Adıgüzel, Fatma Kotan, Suna
Küçükuzunoğlu, Yasin Küçükuzunoğlu,
Vedat Adıgüzel, Rebiye Uzunoğlu,
Cevdet Adıgüzel, Bilal Tarni,
Selma Çayırlı, Sinan Geçit, Leyla Geçit,
Celalettin Geçit, Seracettin Geçit,
Selahattin Geçit, Mustafa Tarni, Sema
Tarni, Hülya Uğurlu, Süveyla Fayetörbay,
Zühal Öznülüer, Cemile Kinsün, Zerda
Kinsün, Ömer Kinsün, Elif Telci,
AyşeAkın
|Tam
|119
|6
|26,10 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|10:25
|35-
|2026/119
|Çiftlik
|Kader Güney, Esme Polat, Muharrem
İçkaya, Azize İçkaya, Yaşar İçkaya,
Saadet Pehlivan
|Tam
|119
|7
|300,94 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|10:28
|36-
|2026/120
|Çiftlik
|Ağgül Can, Nazengül Yılmaz,
Nazlı Kırmızıbiber
|Tam
|119
|8
|419,38 Daimi İrtifak
|Tarla
|25.02.2027
|10:30
|37-
|2026/121
|Çiftlik
|Eşref Demirtaş
|Tam
|119
|13
|1.492,76 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Çayır
|25.02.2027
|10:33
|38-
|2026/122
|Çiftlik
|Abdurrahman Uyur, Leman Bozkurt,
Fadime Ballıtaş, Hatice Çakmak, Abdullah
Uyur, Erkan Uğur
|Tam
|138
|1
|12,60 Daimi İrtifak
0,36 Mülkiyet
|Bahçe
|25.02.2027
|10:35
|39-
|2026/123
|Ziyaretli
|Eyyüp Kuzey
|Tam
|175
|17
|379,57 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Çayır
|25.02.2026
|10:38
|40-
|2026/124
|Ziyaretli
|Nusret Tiraki
|Tam
|175
|21
|27,33 Daimi İrtifak
|Çayır
|25.02.2027
|10:40
|41-
|2026/125
|Ziyaretli
|Nuri Kuzey
|Tam
|175
|22
|842,98 Daimi İrtifak
5,76 Mülkiyet
|Çayır
|25.02.2027
|10:43
|42-
|2026/126
|Ziyaretli
|Şeref Kuzey
|Tam
|175
|23
|552,72 Daimi İrtifak
|Çayır
|25.02.2027
|10:45
|43-
|2026/127
|Ziyaretli
|Nazlı Kuzey
|Tam
|175
|24
|4,42 Daimi İrtifak
|Çayır
|25.02.2027
|10:48
|44-
|2026/128
|Ziyaretli
|Nusreti Tiraki
|Tam
|175
|20
|1.521,80 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Çayır
|25.02.2027
|10:50
|45-
|2026/129
|Ziyaretli
|İshak Akkuş
|Tam
|175
|27
|1,45 Daimi İrtifak
|Çayır
|25.02.2027
|10:53
|46-
|2026/130
|Ziyaretli
|Hüseyin Akkuş
|Tam
|175
|28
|687,32 Daimi İrtifak
4,98 Mülkiyet
|Çayır
|25.02.2027
|10:55
|47-
|2026/131
|Ziyaretli
|Kahraman Akkuş
|Tam
|175
|29
|25,20 Daimi İrtifak
0,30 Mülkiyet
|Tarla
|25.02.2027
|10:58
|48-
|2026/132
|Ziyaretli
|Özay Demir
|Tam
|175
|41
|87,49 Daimi İrt.
|Çayır
|25.02.2027
|11:00
|49-
|2026/133
|Ziyaretli
|Hulkiye Demir, Yusuf Demir,
Murat Demir, Nihat Demir
|Tam
|175
|42
|154,94 Daimi İrtifak
|Tarla ve Çayır
|25.02.2027
|11:05
|50-
|2026/134
|Ziyaretli
|Özay Demir
|Tam
|175
|43
|262,12 Daimi İrtifak
|Çayır
|25.02.2027
|11:10
|51-
|2026/135
|Ziyaretli
|Haydar Demir
|Tam
|175
|45
|630,91 Daimi İrtifak
4,84 Mülkiyet
|Çayır
|23.02.2027
|09:00
|52-
|2026/136
|Ziyaretli
|Hanım Demir, Fatma Turan, Yahuza
Demir, Yılmaz Demir, Seyhat Demir,
Gülhanım Demir
|Tam
|175
|46
|369,72 Daimi İrtifak
|Çayır
|23.02.2027
|09:03
|53-
|2026/137
|Ziyaretli
|Sıtkı Kurtlu
|Tam
|175
|67
|1.012,33 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|09:05
|54-
|2026/138
|Ziyaretli
|Cemal Akkuş
|Tam
|175
|68
|182,00 Daimi İrtifak
|Tarla
|23.02.2027
|09:08
|55-
|2026/139
|Ziyaretli
|Battal Demir
|Tam
|175
|72
|635,68 Daimi İrtifak
7,10 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|09:10
|56-
|2026/140
|Ziyaretli
|Osman Yazıcıoğulları
|Tam
|175
|73
|669,51 Daimi İrtifak
3,47 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|09:13
|57-
|2026/141
|Ziyaretli
|Gülbahar Pamuk, Rukiye Pamuk, Hakan
Pamuk, Asiye Pamuk, Metin Pamuk,
Remziye Pamuk, Halil Aydın, Sümeyya
Aydın, Yusuf Aydın, İzzet Kılıboz
|Tam
|175
|75
|549,33 Daimi İrtifak
|Tarla
|23.02.2027
|09:15
|58-
|2026/142
|Ziyaretli
|Şerife Aslan
|Tam
|175
|76
|2,44 Daimi İrtifak
|Tarla
|23.02.2027
|09:18
|59-
|2026/143
|Ziyaretli
|Şazife Kurtlu
|Tam
|175
|77
|580,66 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|09:20
|60-
|2026/144
|Ziyaretli
|Nevzat Kumbasar
|Tam
|175
|78
|668,00 Daimi İrtifak
|Tarla
|23.02.2027
|09:23
|61-
|2026/145
|Ziyaretli
|Hanım Demir, Fatma Turan, Yahuza
Demir, Yılmaz Demir, Seyhat Demir,
Gülhanım Demir
|Tam
|175
|79
|414,95 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|09:25
|62-
|2026/146
|Ziyaretli
|Eray Demir, Aysel Demir, Muşerref
Demir, Emine Demir, Hirenur Demir,
Ayaz Demir
|Tam
|175
|80
|1.367,90 Daimi İrtifak
5,76 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|09:28
|63-
|2026/147
|Ziyaretli
|Cebbar Akkuş, Ali Fuat Akkuş
|Tam
|178
|1
|1.141,88 Daimi İrtifak
10,13 Mülkiyet
|Çayır
|23.02.2027
|09:30
|64-
|2026/148
|Ziyaretli
|Köksal Kurtlu
|Tam
|178
|10
|43,57 Daimi İrtifak
|Çayır
|23.02.2027
|09:33
|65-
|2026/149
|Ziyaretli
|Şaban Tiraki
|Tam
|179
|7
|205,00 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Çayır
|23.02.2027
|09:35
|66-
|2026/150
|Ziyaretli
|Netice Hıdış, Taner İpşir, Yener İpşir,
Hatice Nahırcı
|Tam
|179
|8
|181,02 Daimi İrtifak
|Çayır
|23.02.2027
|09:38
|67-
|2026/151
|Ziyaretli
|İbrahim Kurtlu, Lokman Kurtlu, Yurdagül
Demir, Zübeyde Akkuş, Ayişe Demir,
İsmet Kurtlu, Yurdagül Kurtlu, Lokman
Kurtlu, Zübeyde Kurtlu, Ayişe Kurtlu
|Tam
|179
|9
|107,38 Daimi İrtifak
|Çayır
|23.02.2027
|09:40
|68-
|2026/152
|Ziyaretli
|Raci Yıldız
|Tam
|179
|12
|251,38 Daimi İrtifak
|Çayır
|23.02.2027
|09:43
|69-
|2026/153
|Ziyaretli
|Ferit Yıldız
|Tam
|179
|13
|641,72 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Çayır
|23.02.2027
|09:45
|70-
|2026/154
|Ziyaretli
|Raci Yıldız
|Tam
|179
|14
|694,27 Daimi İrtifak
|Altı ahır, üstü ev olan iki katlı bina ve çayır
|23.02.2027
|09:48
|71-
|2026/155
|Ziyaretli
|Netice Hıdış, Taner İpşir, Yener İpşir,
Hatice Nahırcı
|Tam
|180
|1
|569,20 Daimi İrtifak
4,84 Mülkiyet
|Çayır
|23.02.2027
|09:50
|72-
|2026/156
|Ziyaretli
|İsmail Kurtlu, İncife Kurtlu, Ufuk Kurtlu
|Tam
|180
|6
|629,22 Daimi İrtifak
1,92 Mülkiyet
|Çayır
|23.02.2027
|09:53
|73-
|2026/157
|Ziyaretli
|Mehmet Kuzey
|Tam
|175
|16
|298,50 Daimi İrtifak
|Çayır
|23.02.2027
|09:55
|74-
|2026/158
|Yağcılar
|Zülküf Aslan
|Tam
|101
|22
|5,29 Mülkiyet
231,91 Daimi İrtifak
|Tarla
|23.02.2027
|09:58
|75-
|2026/159
|Yağcılar
|Berna Ercanlı, Nafia Yıldız, İbrahim
Güler, Çiğdem Gözaydın, Abdulkadir
Güler, Cumhur Güler, Memure Güler,
Badem Hanım Kayalı
|Tam
|101
|21
|4,84 Mülkiyet
794,68 Daimi İrtifak
|Tarla
|23.02.2027
|10:00
|76-
|2025/160
|Yağcılar
|Sinan Polat
|Tam
|101
|24
|852,35 Daimi İrtifak
4,84 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|10:03
|77-
|2026/161
|Yağcılar
|Enver Çelik, Fuat Çelik
|Tam
|102
|6
|2.526,23 Daimi İrtifak
10,58 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|10:05
|78-
|2026/162
|Yağcılar
|İsmail Hakkı Altun
|Tam
|102
|7
|59,10 Daimi İrtifak
|Tarla
|23.02.2027
|10:08
|79-
|2026/163
|Yağcılar
|Nazlı Eruzun, Nihat Çelik
|Tam
|102
|8
|418,13 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|10:10
|80-
|2026/164
|Yağcılar
|Dursun Öz
|Tam
|102
|9
|1.565,61 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|10:13
|81-
|2026/165
|Ziyaretli
|Zemine Pamuk, Osman Pamuk, Sevgi
Pamuk, Hava Pamuk, Şaban Pamuk,
İbrahim Pamuk, Ayşe Pamuk
|Tam
|175
|74
|1.303,09 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Tarla
|23.02.2027
|10:15
|82-
|2026/166
|Ziyaretli
|Erol Aslan, Ali Aslan, İsak Aslan, Zilfi
Aslan, Turgut Reis Aslan, Firdes Aslan,
Oktay Aslan, Adalet Kara, Şeref Aslan,
Nuray Yunusoğlu, Temel Uzunlu,
İkbal Deniz, Fatma Meyzin, Nahide Dilek,
Fatih Uzunlu, Gülsüm Meyzin
|Tam
|175
|81
|4,84 Mülkiyet
692,88 Daimi İrtifak
|Tarla
|23.02.2027
|10:18
|83-
|2026/167
|Ziyaretli
|İdris Tiryaki
|Tam
|180
|5
|3,36 Mülkiyet
2,68 Daimi İrtifak
|Çayır
|23.02.2027
|10:20
|84-
|2026/168
|Ziyaretli
|Nusret Tiraki
|Tam
|179
|5
|118,31 Daimi İrtifak
|Çayır
|23.02.2027
|10:23
|85-
|2026/169
|Ziyaretli
|Nuriye Demir, Abdullah Demir, Emrullah
Demir, Muhammet Demir, Firdevs
Karademir, Keziban Aydoğdu
|Tam
|175
|44
|4,83 Mülkiyet
135,35 Daimi İrtifak
|Tarla
|23.02.2027
|10:25
|86-
|2026/170
|Konak
|Hano Karakaş, Gülşan Karakaş, Halit
Karakaş, Ayşe Karakaş, Fatma Karakaş,
Yusuf Karakaş, Hatice Karakaş,
YusufKarakaş
|Tam
|102
|1
|57,66 Daimi İrtifak
|Sulu Çayır
|23.02.2027
|10:28
|87-
|2026/171
|Konak
|Yunus Demir
|Tam
|102
|2
|5,23 Daimi İrtifak
|Sulu Çayır
|23.02.2027
|10:30
|88-
|2026/172
|Konak
|Fatma Karagül, Sabiha Işık, Ömer Karagül
Ali Karagül, Hatice Kırmacı, Aynur Kaya,
Binnur Parlak, Taner Karagül
|Tam
|103
|1
|1.476,01 Daimi İrtifak
10,13 Mülkiyet
|Sulu Tarla
|23.02.2027
|10:33
|89-
|2026/173
|Konak
|Hano Karakaş, Gülşan Karakaş, Halit
Karakaş, Ayşe Karakaş, Fatma Karakaş,
Yusuf Karakaş, Hatice Karakaş,
YusufKarakaş
|Tam
|103
|2
|5,29 Mülkiyet,
1.085,48 Daimi İrtifak
|Sulu Çayır
|23.02.2027
|10:35
|90-
|2026/174
|Konak
|Lokman Canpolat
|Tam
|104
|1
|59,24 Daimi İrtifak
|Sulu Çayır
|23.02.2027
|10:38
|91-
|2026/175
|Konak
|Şükran Canpolat, Kadir Canpolat,
Bünyamin Canpolat, Murat Canpolat,
Halil İbrahim Canpolat
|Tam
|104
|5
|0,45 Daimi İrtifak
|Sulu Çayır
|23.02.2027
|10:40
|92-
|2026/176
|Konak
|Selçuk Öztürk, Haluk Öztürk
|Tam
|104
|6
|973,49 Daimi İrtifak
|Sulu Çayır
|23.02.2027
|10:43
|93-
|2026/177
|Konak
|Hilmi Şehitoğlu
|Tam
|105
|1
|644,68 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Sulu Çayır
|23.02.2027
|10:45
|94-
|2026/178
|Konak
|Fatma Karagül, Sabiha Işık, Ömer Karagül
Ali Karagül, Hatice Kırmacı, Aynur Kaya,
Binnur Parlak, Taner Karagül
|Tam
|113
|1
|35,61Daimi İrtifak
4,53 Mülkiyet
|Sulu Tarla
|23.02.2027
|10:48
|95-
|2026/179
|Konak
|Kemal Aslan
|Tam
|137
|3
|661,66 Daimi İrtifak
4,41 Mülkiyet
|Kuru Tarla
|23.02.2027
|10:50
|96-
|2026/180
|Konak
|Leyla Küçükyıldız
|Tam
|137
|4
|1.234,51 Daimi İrtifak
5,29 Mülkiyet
|Kuru Tarla
|23.02.2027
|10:53
|97-
|2026/181
|Konak
|Emir Yazıcı
|Tam
|139
|3
|330,76 Daimi İrtifak
|Kuru Tarla
|23.02.2027
|10:55
|98-
|2026/182
|Konak
|Zakir Hayati Yazıcı
|Tam
|139
|4
|117,17 Daimi İrtifak
|Kuru Tarla
|23.02.2027
|10:58
|99-
|2026/183
|Konak
|Bekir Demir
|Tam
|147 (171)
|2 (1)
|927,99 Daimi İrtifak
|Kuru Çayır
|23.02.2027
|11:00
#ilangovtr
Basın No: ILN02599986