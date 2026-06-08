T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı, dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazlarda davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Halk Bankası Tonya Merkez Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyanın duruşmasının 23.06.2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 18.05.2026

S.No Esas No Davalı Mahalle Ada/

Parsel İrtifak

Alanı(m²) Duruşma

Saati 1 2026/21 Mehmet Varol ÇOBAN Kaleönü 565/5 694,10 11.55

#ilangovtr

Basın No: ILN02482289