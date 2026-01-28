T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı, dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazlarda davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Halk Bankası Tonya Merkez Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyanın duruşmasının aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 16.01.2026

Esas No Mahalle Ada/

Parsel İrtifak

Alanı(m²) Duruşma Günü Duruşma Saati 2023/27 Büyük Mahalle 274/6 861,91 03.11.2026 09:00

DAVALILAR:

Abdurrahim Elvan, Adil Alpşanlı, Adnan Günaydın, Afitap Günaydın, Ahmet Elvan, Ahmet Günaydın, Ahmet Yılmaz, Alçay Yeşilbaş, Ali Elvan, Ali Günaydın, Ali Yılmaz, Ali Yaşar Elvan, Arda Işıklaltın, Asiye Açici, Asiye Aslan, Asiye Bektaş, Asiye Bilgili, Asiye Elvan, Asiye İçlidışlı, Asiye Yeşilbaş Günaydın, Asuman Saka, Ayla Yılmaz, Aynur Hürfikir, Aysel Bezir, Aysel Lermi, Ayşe Bahadır, Ayşe Bektaş, Ayşe Birinci, Ayşe Karadeniz, Ayşe Karadeniz, Ayşe Yeşilbaş Bayram, Ayşe Yılmaz, Ayşe Yücesan, Aziz Bektaş, Bahar Bezir, Bahşiş Kutoğlu, Bayram Yeşilbaş, Berrin Çubukçuoğlu, Birol Bektaş, Bülent Bektaş, Bülent Yeşilbaş, Can Yeşilbaş, Cengiz Günaydın, Cengiz Yılmaz, Çağdaş Yeşilbaş Temel, Çağla Çakır, Derviş Yılmaz, Derviş Yılmaz, Döndü Öztürk, Ehlül Karadeniz, Elif Aykın, Elif Ergin, Emine Açici, Emine Bahadır, Emine Günaydın, Emine Kahraman, Emine Karadeniz, Emine Kurt, Emine Yeşilbaş, Emine Yılmaz, Emine Yılmaz, Enver Bektaş, Enver Berberoğlu, Esat Günaydın, Fatih Öztürk, Fatma Alpşanlı, Fatma Bahadır, Fatma Bektaş, Fatma Elvan, Fatma Günaydın, Fatma Karadeniz, Feride Yılmaz, Gönül Yeşilbaş, Gültekin Bektaş, Hacer Gemici, Hakan Yılmaz, Hasan Günaydın, Hasan Yılmaz, Hatca Günaydın, Hatice Günaydın, Hava Günaydın, Hava Öztürk, Hava Yıldız, Hava Yılmaz, Hülya Öztürk, İlhan Yeşilbaş, İlknur Yeşilbaş, İrfan Yeşilbaş, İsmail Hakkı Yeşilbaş, İsmet Elvan, Kasım Elvan, Kemal Yılmaz, Leyla Alpşanlı, Leyla Yeşilbaş, Lokman Öztürk, Mehmet Alpşanlı, Mehmet Elvan, Mehmet Öztürk, Mehmet Yeşilbaş, Mehmet Faik Elvan, Mehmet Fatih Yılmaz, Meltem Yeşilbaş, Mevlüt Karadeniz, Muhammet Yılmaz, Mustafa Elvan, Mustafa Öksüz, Mustafa Yılmaz, Nadire Yıldız, Nazmiye Açici, Necat Karadeniz, Neriman Sula, Nihat Yılmaz, Nikar Yılmaz, Numan Öztürk, Nurhan Bektaş, Nuriye Yılmaz, Oğuzhan Yılmaz, Olcay Günaydın, Olgün Yılmaz, Onur Elvan, Onur Yılmaz, Orhan Yılmaz, Osman Öztürk, Ömer Berberoğlu, Perihan Kaplan, Pınar Bektaş, Rauf Alpşanlı, Raziye Lermi, Reyhan Aydın, Reyhan Bilek, Sabire Tan, Sacit Günaydın, Safiye Yılmaz, Salih Yılmaz, Salih Yılmaz, Salih Yılmaz, Sedat Yılmaz, Sefer Günaydın, Selin Kığılcım, Serhat Açici, Serhat Bayramoğlu, Serhat Karadeniz, Serkan Yılmaz, Sevilay Yeşilbaş, Sevim Yılmaz, Seyfeddin Yılmaz, Sinan Yılmaz, Songül Karadeniz, Süleyman Engin Yılmaz, Şadan Yeşilbaş, Şahan Ali Bektaş, Şahziye Öztürk, Şehriban Eyüpoğlu, Şenol Bektaş, Taner Yılmaz, Tevfik Yeşilbaş, Tora Yeşilbaş, Tuncay Günaydın, Turan Günaydın, Uğraş Elvan, Ulaş Yeşilbaş, Ulaş Yılmaz, Ülkü Doğan, Vesile Yeşilbaş, Yakup Yılmaz, Yaren Yeşilbaş Aksel, Yılmaz Öksüz, Yunus Karadeniz, Yusuf Karadeniz, Yüksel Bektaş, Zafer Berberoğlu, Zehra Yeşilbaş, Zehra Yılmaz, Zehra Yılmaz, Zeliha Tan, Züleyha Öztürk, Ahmet Elvan, Ayşe Elvan, Ayşe Kılıç, Çiğdem Bahadır, Deniz Elvan, Mahir Elvan, Muhammed Onur Elvan, Muhammet Elvan, Özgür Elvan, Vehap Elvan, Zahide Elvan, Kayyım Tayini İstenilenler Bebek (Rasim Çocuğu), Havva, İzzet (Ahmet Çocuğu), Mehmet (Ahmet Çocuğu), Mehmet (Hamdi Çocuğu) Kayyımı Uğur KORKMAZ, Kayyım Tayini İstenilen Rauf ALPŞANLI Kayyımı Timur LERMİ, Kısıtlı Fatma ELVAN Kayyımı Emine ELVAN, Kısıtlı Hava TOMAR vasisi Cemile TOMAR,

