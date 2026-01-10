T.C. TOKAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/13 Tereke

07/01/2025

İ L A N

Mahkememizde görülmekte bulunan 70819014314 TC Kimlik nolu müteveffa Huriye Nuran Çalık'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizin 30/09/2025 tarihli duruşma ara kararında " Müteveffa Huriye Nuran Çalık'ın -Tokat ilinde yayın yapmakta olan yerel gazetelerden birinde murisin terekesinin tashihine başlanıldığı murisin alacaklı ve borçlu olanlarının veya murise ait kıymetli eşyaları elinde bulunduranların yayından itibaren bir aylık süre içinde tasfiye memurlarına müracaatlarının istenilmesine dair Samsun Basın İlan Kurumu Müdürülüğüne ilan metninin gönderilmesine," karar verildiğinden,

Müteveffa Huriye Nuran Çalık'ın Tokat ilinde yayın yapmakta olan yerel gazetelerden birinde murisin terekesinin tashihine başlanıldığı, murisin alacaklı ve borçlu olanlarının veya murise ait kıymetli eşyaları elinde bulunduranların yayından itibaren bir aylık süre içinde tasfiye memurlarına müracaat edebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02378489