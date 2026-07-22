T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/811 Esas
Davacı Kenan Genç tarafından davalı Tokat Maliye Hazinesi ve Bakışlı Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında verilen ara karar gereğince;
Davaya konu Tokat İli Merkez İlçesi Bakışlı Köyü 121 ada 26 parsel sayılı taşınmazın batı cephesinde bulunan 893,25 m²'lik tescil harici bırakılan taşınmazın 02.05.2026 tarihli harita bilirkişisi raporunda ve 30/04/2026 tarihli Fen bilirkişisi A harfi ile gösterilen 822.01 m²'lik kısmı davacı Kenan Genç adına TMK 713 md. istinaden tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2025/811 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 30/06/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02514331