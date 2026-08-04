T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/294 Esas

Mahkememizin 2026/294 esas sayılı dava dosyasında; dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Soğukpınar mahallesi 72 ada 99 parsel sayılı taşınmaz olduğu,

malikinin Onur Nuri Özdiri olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü olduğu,

-Maliklerin/kayyumun tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri,

-Açılacak davalarda husumetin davacı Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

-Davalılar/kayyumun tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerin eilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN02523262