T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-11-06 00:00:00 -
T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2021/192
ESAS NO : 2021/192
Davacı tarafından davalı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilliyetliğe Dayalı) davasında verilen ara karar gereğince ;
Dava konusu Tokat ili Pazar İlçesi Sinan Paşa Mahallesi 4495 parsel taşınmazın davacı Halil İbrahim Doğan adına TMK 713 md tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2020/264 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
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Basın No: ILN01924007