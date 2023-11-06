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Resmi İlanlar T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:00:00 -

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/192

Davacı tarafından davalı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilliyetliğe Dayalı) davasında verilen ara karar gereğince ;

Dava konusu Tokat ili Pazar İlçesi Sinan Paşa Mahallesi 4495 parsel taşınmazın davacı Halil İbrahim Doğan adına TMK 713 md tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2020/264 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01924007