T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/285 Esas
DAVACI : MERDAN SAFA
DAVALI: MALİYE HAZİNESİ
ASLİ MÜDAHİL: SADIK DEMİRAĞ
Davacının davalılar aleyhine açmış olduğu Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında davacının Tokat ili, Merkez ilçesi, Kızılköy Köyü, 112 ada 75 ve 76 parsel sayılı taşınmazın davacı tarafından uzun süredir kullandığını iddia edip adına tapuya kayıt ve tescilini talep ettiğinden, bu yerde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememizin 2025/285 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02466074