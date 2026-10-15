T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/349 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

1- Mahkememizin 2026/338 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili Merkez ilçesi Büyükyıldız Köyü 163 ada 1 parsel maliklerinin AHMET OKUR, AYŞE ÖLMEZ, BEKİR OKUR, EMİNE ÇAĞLAYAN, EMİNE TOLAN, HATİCE YAY, MUSTAFA DEMİRCAN, NECLA ÇAKAR, NURİYE BAŞKURT ve SÜMEYYA DEMİRCAN olduğu,

2-Mahkememizin 2026/349 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili Merkez ilçesi Büyükyıldız Köyü 159 ada 1 parsel malikinin ABDULLAH CAN olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat İl Özel İdaresi olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat İl Özel İdaresi'ne yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

-Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 08.10.2026

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Basın No: ILN02570256